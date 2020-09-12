В Молдавии 531 новый случай коронавируса за сутки, три пациента скончались - Минздрав

В Молдавии в субботу зарегистрирован 531 новый случай заражения коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

"За минувшие сутки был зарегистрирован 531 новый случай заражения коронавирусом. Сегодня были обработаны 2626 тестов, в том числе 2373 первичных тестов. В результате выяснилось, что 531 результат оказался положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 42 714", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, из медицинских учреждений Молдавии были выписаны еще 480 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Таким образом в общей сложности от коронавируса излечились 30 918 человек.

Также сообщается о смерти еще трех пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии составляет 1117 человек.

С начала августа ситуация с COVID-19 в Молдавии начала ухудшаться, количество случаев заражения ежедневно растет. Если в мае-июле регистрировалось по 200-300 новых случаев COVID-19 в день, то со второй половины августа регистрируется по 450-600 случаев в день.