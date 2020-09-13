США обеспокоены напряженностью в Средиземноморье из-за новых месторождений, выступают за дипломатическое решение - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что напряженность в отношениях между союзниками по НАТО Грецией Турцией из-за запасов углеводородов в Средиземном море играет на руку противникам североатлантического альянса и проблема должна быть решена дипломатическим путем.
"Усиление военной напряженности служит только противникам, которые хотели бы видеть раскол в трансатлантическом единстве", - заявил Помпео журналистам по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.
Госсекретарь сообщил, что президент США Дональд Трамп уже побеседовал с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в надежде урегулировать кризис.
"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены текущими операциями Турции, которая ведет поиск природных ресурсов в районах Восточного Средиземноморья, юрисдикцию над которыми подтвердили Греция и Кипр", - сказал Помпео.
Он отметил, что Вашингтон поддерживает право Кипра эксплуатировать запасы углеводородов в своей исключительной экономической зоне.
Как сообщалось, турецкий министр энергетики Фатих Донмез заявил в субботу, что власти Турции в скором времени могут объявить об открытии новых месторождений углеводородов в Средиземном и Черном морях, заявил в субботу.
"Турция вскоре может объявить об открытии новых месторождений в Черном и Средиземном морях", - пишет агентство "Анадолу" со ссылкой на министра.
Он также сообщил, что до конца года в Турцию прибудет плавучая платформа по хранению природного газа, которая была заказана Анкарой два года назад.
"Наша цель очевидна. Мы продолжим поиск, бурение, пока не станем нетто-экспортером (энергоресурсов - ИФ). Мы будем защищать наши права при любых условиях", - сказал министр.
Турция в последнее время активно проводит поиск месторождений в восточной части Средиземного моря, что привело к напряженности в отношениях Анкары с Грецией, Кипром и другими европейскими странами, считающими, что турецкая сторона ищет месторождения в не принадлежащих ей районах.
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