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Регион 13.09.2020 11:18

США обеспокоены напряженностью в Средиземноморье из-за новых месторождений, выступают за дипломатическое решение - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что напряженность в отношениях между союзниками по НАТО Грецией Турцией из-за запасов углеводородов в Средиземном море играет на руку противникам североатлантического альянса и проблема должна быть решена дипломатическим путем.

"Усиление военной напряженности служит только противникам, которые хотели бы видеть раскол в трансатлантическом единстве", - заявил Помпео журналистам по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

Госсекретарь сообщил, что президент США Дональд Трамп уже побеседовал с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в надежде урегулировать кризис.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены текущими операциями Турции, которая ведет поиск природных ресурсов в районах Восточного Средиземноморья, юрисдикцию над которыми подтвердили Греция и Кипр", - сказал Помпео.

Он отметил, что Вашингтон поддерживает право Кипра эксплуатировать запасы углеводородов в своей исключительной экономической зоне.

Как сообщалось, турецкий министр энергетики Фатих Донмез заявил в субботу, что власти Турции в скором времени могут объявить об открытии новых месторождений углеводородов в Средиземном и Черном морях, заявил в субботу.

"Турция вскоре может объявить об открытии новых месторождений в Черном и Средиземном морях", - пишет агентство "Анадолу" со ссылкой на министра.

Он также сообщил, что до конца года в Турцию прибудет плавучая платформа по хранению природного газа, которая была заказана Анкарой два года назад.

"Наша цель очевидна. Мы продолжим поиск, бурение, пока не станем нетто-экспортером (энергоресурсов - ИФ). Мы будем защищать наши права при любых условиях", - сказал министр.

Турция в последнее время активно проводит поиск месторождений в восточной части Средиземного моря, что привело к напряженности в отношениях Анкары с Грецией, Кипром и другими европейскими странами, считающими, что турецкая сторона ищет месторождения в не принадлежащих ей районах.

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Тэги: CША, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ПРОТИВОСТОЯНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]