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13.09.2020 21:35

Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске - МВД

Более 400 участников протестной акции были задержаны в Минске в воскресенье, сообщает МВД Белоруссии.

"В различных районах столицы задержаны более 400 человек", - говорится в сообщении.

По состоянию на 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска, заявляют в министерстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНСК, ЗАДЕРЖАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]