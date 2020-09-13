Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске - МВД

Более 400 участников протестной акции были задержаны в Минске в воскресенье, сообщает МВД Белоруссии.
"В различных районах столицы задержаны более 400 человек", - говорится в сообщении.
По состоянию на 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска, заявляют в министерстве.
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