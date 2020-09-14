Компания Oracle выиграла тендер на покупку бизнеса TikTok в США - СМИ

Oracle Corp. была выбрана в качестве победителя торгов для операций TikTok в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.
По данным собеседника издания, Oracle будет объявлена "надежным технологическим партнером" TikTok в США. При этом окончательная сделка будет оформлена не как прямая продажа, а как реструктуризация.
Таким образом Oracle будет технологическим партнером ByteDance (китайская компания, владеющая приложением TikToK - ИФ) и будет обрабатывать данные пользователей TikTok в США, добавил источник.
Однако собеседник не стал уточнять, какой частью американских операций TikTok будет по-прежнему владеть компания ByteDance и ее инвесторы.
Отмечается, что для заключения сделки ByteDance потребуется одобрение правительств США и Китая.
Ранее компания Microsoft сообщила, что ByteDance отказалась продавать ей бизнес TikTok в США.
6 августа текущего года президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий блокировку TikTok в США, если операции сервиса в Соединенных Штатах не будут проданы американской компании.
Основным претендентом на приобретение операций TikTok считались Microsoft Corp. и Walmart Inc., среди других потенциальных покупателей назывались Oracle Corp. и Twitter Inc.
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