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Макроэкономика 14.09.2020 10:53

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн из активов осужденной дочери первого узбекского президента

Власти Узбекистана договорились со Швейцарией о возвращении узбекской стороне $131 млн из находящихся с 2012 года в швейцарских банках активов старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, осужденной ранее по обвинениям в хищениях и вымогательстве, сообщают в понедельник узбекские интернет-издания со ссылкой на заявление правительства Швейцарии.

В соглашении, которое предстоит оформить в ближайшее время, прежде чем оно станет юридически обязывающим, изложены условия возвращения средств. В частности, возвращенные активы должны быть направлены на улучшение уровня жизни граждан Узбекистана. Должно быть обеспечено прозрачное использование этих средств, говорится в заявлении правительства Швейцарии.

Активы на сумму более 650 млн швейцарских франков ($715 млн) остаются замороженными в рамках продолжающегося уголовного дела против Гульнары Каримовой, отмечается в сообщении.

В 2012 году генеральная прокуратура Швейцарии заморозила активы Гульнары Каримовой на сумму около 800 млн швейцарских франков. Около $131 млн из этой суммы было конфисковано в 2019 году.

Ташкентский городской суд по уголовным делам в марте увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался вымогательствами.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КАРИМОВА, ШВЕЙЦАРИЯ, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]