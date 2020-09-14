Минниханов с большим отрывом побеждает на выборах президента Татарстана

По результатам обработки 96% протоколов избирательных комиссий, на выборах президента Татарстана лидирует выдвинутый "Единой Россией" действующий глава республики Рустам Минниханов, набравший 84,73% голосов избирателей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК Татарстана.

Председатель республиканского отделения "Справедливой России" Альмир Михеев набрал 4,42% голосов, первый секретарь республиканского отделения "Коммунистов России" Альфред Валиев - 4,41%, председатель республиканского отделения "Партии роста" Олег Коробченко - 3,19%, координатор местного отделения ЛДПР Владимир Сурчилов - 2,60%.

Ранее сообщалось, что по данным соцопросов на выходе с участков, за Минниханова отдали свои голоса 81,2% проголосовавших избирателей.

На президентских выборах в 2015 году Минниханов набрал 94,4% голосов, явка составила 84,2%.

Рустам Минниханов родился 1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт и Заочный институт советской торговли. С 1985 по 1993 годы работал председателем правления Арского райпо, председателем Арского райисполкома, первым замглавы администрации Арского района. В 1993-96 годах - глава администрации Высокогорского района. В 1996-98 годах занимал пост министра финансов Татарстана, а в 1998 году возглавил правительство республики.

4 февраля 2010 года депутаты парламента Татарстана единогласно наделили его полномочиями президента республики, 25 марта Минниханов вступил в должность.

В 2015 году Минниханов во второй раз возглавил республику, победив на выборах президента Татарстана.

Глава республики избирается сроком на 5 лет. Татарстан - единственный регион в России, где сохранилась должность президента.