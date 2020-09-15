Акционеры СК Amrah Sigorta в октябре обсудят будущее компании

Акционеры СК «Amrah Sigorta» созвали внеочередное общее собрание на 16 октября, говорится в объявлении компании.

«Акционерам на заседании предстоит обсудить только один вопрос – будущую деятельность Amrah Sigorta», - подчеркивается в объявлении.

СК «Amrah Sigorta» действует на страховом рынке Азербайджана с 1993 года. Ее акционерами являются два физических лица.

А.Мамедов