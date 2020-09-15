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Финансы 15.09.2020 10:31

Акционеры СК Amrah Sigorta в октябре обсудят будущее компании

Акционеры СК «Amrah Sigorta» созвали внеочередное общее собрание на 16 октября, говорится в объявлении компании.

«Акционерам на заседании предстоит обсудить только один вопрос – будущую деятельность Amrah Sigorta», - подчеркивается в объявлении.

СК «Amrah Sigorta» действует на страховом рынке Азербайджана с 1993 года. Ее акционерами являются два физических лица.

А.Мамедов

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Тэги: СТРАХОВЩИК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]