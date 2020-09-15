Литовская Ignitis привлекла для проектов морской ветроэнергетики французско-португальское СП

Литовский государственный энергохолдинг Ignitis grupe объявил о выборе стратегического партнера для проектов строительства морских ветропарков на Балтике. Им стала европейская компания Ocean Winds.

Согласно пресс-релизу Ignitis grupe, первым совместным проектом станет работа над крупнейшим в Прибалтике парком ветрогенераторов мощностью 700 МВт, который планируется построить в литовских водах Балтийского моря.

В этом проекте 51% будет принадлежать Ignitis, 49% - Ocean Winds. По оценке экспертов, инвестиции в завершенные проекты такого масштаба достигают 1,5 млрд евро.

Компанию Ocean Winds в 2019 году учредили европейские лидеры в сфере возобновляемой энергетики - французская Engie SA и португальская EDPR (Energias de Portugal Renovaveis, "дочка" EDP).

"Партнерство с компанией Ocean Winds будет осуществляться в два этапа. Сначала она будет набираться опыта в развитии морских парков ветряных электростанций в качестве младшего партнера, а затем планируется участие в партнерстве с холдингом в аукционах по развитию подобных проектов в Балтийском море в Эстонии, Латвии и Литве", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на руководителя Ignitis grupе Дарюса Майкштенаса.

"В течение следующих 10 лет мы планируем примерно в четыре раза увеличить свои мощности по возобновляемой энергии: вместо нынешних 1100 МВт к 2030 году они должны составлять 4000 МВт. Развитие морских парков ветроустановок играет в этом плане важную роль", - отметил он.

Стратегия Ignitis предусматривает в течение следующих трех лет увеличение "зеленых" мощностей до 1,6-1,8 ГВт. Для достижения этой цели в 2020-2023 годы предприятие планирует инвестировать до 950 млн евро.

Так, мощность возобновляемой энергии в Эстонии в настоящее время составляет 700 МВт. Ignitis Grupр предполагает, что к 2030 году в результате расширения проекта она достигнет 1900 МВт.

Холдинг также будет младшим партнером в развитии проекта парка ветряных электростанций Moray West в Великобритании, где ему будет принадлежать 5%.

Наряду с четырьмя существующими парками ветрогенераторов в Эстонии и Литве, суммарная мощность которых составляет 76 МВт, Ignitis строит в литовском Мажейкяе парк ветроустановок мощностью 63 МВт, в Польше в регионе Померании - парк мощностью 94 МВт.

Ignitis - один из крупнейших в странах Балтии энергоконцернов, предприятия которого занимаются производством, распределением и продажей энергии, а также разрабатывают инновационные энергетические решения. Концерн владеет двумя гидроэлектростанциями в Литве, четырьмя парками ветрогенераторов в Литве и Эстонии, а также заводом по производству биомассы в Литве.

Ocean Winds - СП, созданное EDPR и Engie на паритетных началах для реализации офшорных проектов по ветроэнергетике. Компания в первую очередь ориентирована на рынки Европы, США, регионы Азии. Штаб-квартира расположена в Мадриде.