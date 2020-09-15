Литовская Ignitis привлекла для проектов морской ветроэнергетики французско-португальское СП

Литовский государственный энергохолдинг Ignitis grupe объявил о выборе стратегического партнера для проектов строительства морских ветропарков на Балтике. Им стала европейская компания Ocean Winds.
Согласно пресс-релизу Ignitis grupe, первым совместным проектом станет работа над крупнейшим в Прибалтике парком ветрогенераторов мощностью 700 МВт, который планируется построить в литовских водах Балтийского моря.
В этом проекте 51% будет принадлежать Ignitis, 49% - Ocean Winds. По оценке экспертов, инвестиции в завершенные проекты такого масштаба достигают 1,5 млрд евро.
Компанию Ocean Winds в 2019 году учредили европейские лидеры в сфере возобновляемой энергетики - французская Engie SA и португальская EDPR (Energias de Portugal Renovaveis, "дочка" EDP).
"Партнерство с компанией Ocean Winds будет осуществляться в два этапа. Сначала она будет набираться опыта в развитии морских парков ветряных электростанций в качестве младшего партнера, а затем планируется участие в партнерстве с холдингом в аукционах по развитию подобных проектов в Балтийском море в Эстонии, Латвии и Литве", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на руководителя Ignitis grupе Дарюса Майкштенаса.
"В течение следующих 10 лет мы планируем примерно в четыре раза увеличить свои мощности по возобновляемой энергии: вместо нынешних 1100 МВт к 2030 году они должны составлять 4000 МВт. Развитие морских парков ветроустановок играет в этом плане важную роль", - отметил он.
Стратегия Ignitis предусматривает в течение следующих трех лет увеличение "зеленых" мощностей до 1,6-1,8 ГВт. Для достижения этой цели в 2020-2023 годы предприятие планирует инвестировать до 950 млн евро.
Так, мощность возобновляемой энергии в Эстонии в настоящее время составляет 700 МВт. Ignitis Grupр предполагает, что к 2030 году в результате расширения проекта она достигнет 1900 МВт.
Холдинг также будет младшим партнером в развитии проекта парка ветряных электростанций Moray West в Великобритании, где ему будет принадлежать 5%.
Наряду с четырьмя существующими парками ветрогенераторов в Эстонии и Литве, суммарная мощность которых составляет 76 МВт, Ignitis строит в литовском Мажейкяе парк ветроустановок мощностью 63 МВт, в Польше в регионе Померании - парк мощностью 94 МВт.
Ignitis - один из крупнейших в странах Балтии энергоконцернов, предприятия которого занимаются производством, распределением и продажей энергии, а также разрабатывают инновационные энергетические решения. Концерн владеет двумя гидроэлектростанциями в Литве, четырьмя парками ветрогенераторов в Литве и Эстонии, а также заводом по производству биомассы в Литве.
Ocean Winds - СП, созданное EDPR и Engie на паритетных началах для реализации офшорных проектов по ветроэнергетике. Компания в первую очередь ориентирована на рынки Европы, США, регионы Азии. Штаб-квартира расположена в Мадриде.
Спикер парламента Азербайджана на следующей неделе посетит с визитом Россию
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двусторонних отношений
Экологический террор Армении представляет угрозу региону – МИД и Минэкологии Азербайджана
В Израиле зафиксировали почти 5 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки
В Азербайджане за сутки выявлено 114 новых случаев COVID-19, 2 человека скончались
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
Парламент Украины согласился с оценкой ЕС событий в Белоруссии
Володин настаивает на проведении ближайшего заседания ПАСЕ в очном формате
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Азербайджане впервые прошел “Вечер Профессионального Бокса”
Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) заработают на бесконтактных платежах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори