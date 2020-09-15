PASHA Sigorta получила контракт на ДМС сотрудников структуры ГРА

СК «PASHA Sigorta» застраховала сотрудников Управления рекламы города Баку Государственного рекламного агентства (ГРА) по добровольному медицинскому страхованию (ДМС).
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, между сторонами подписан соответствующий договор.
В рамках договора управление перечислит PASHA Sigorta 49,68 тыс. манатов за ДМС сотрудников.
А.Ахмедова
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