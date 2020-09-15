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Финансы 15.09.2020 15:57

PASHA Sigorta получила контракт на ДМС сотрудников структуры ГРА

СК «PASHA Sigorta» застраховала сотрудников Управления рекламы города Баку Государственного рекламного агентства (ГРА) по добровольному медицинскому страхованию (ДМС).

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, между сторонами подписан соответствующий договор.

В рамках договора управление перечислит PASHA Sigorta 49,68 тыс. манатов за ДМС сотрудников.

А.Ахмедова

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Тэги: РЕКЛАМА, УПРАВЛЕНИЕ, ДМС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]