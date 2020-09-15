Sony снизила прогноз производства PlayStation 5 из-за проблем с компонентами

Sony Corp. сократила предполагаемый объем производства игровой консоли следующего поколения PlayStation 5 в текущем финансовом году на 4 млн единиц - примерно до 11 млн единиц, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, снижение целевых показателей производства обусловлено проблемами с выпуском однокристальных систем (SoC), разработанных специально для новой приставки. Выход качественной продукции на производстве SoC составляет около 50%, что ограничивает возможность Sony выпускать столько консолей, сколько она пожелает.
В данный момент ситуация на производстве постепенно улучшается, но пока не стабилизировалась, говорят собеседники Bloomberg. Представитель Sony отказался предоставить комментарий агентству.
Аналитики Citigroup отмечают, что проблемы на производстве SoC увеличат стоимость компонентов и отрицательно скажутся на показателях рентабельности. Однако Sony еще может пересмотреть свой прогноз до конца финансового года, который завершится в марте 2021 года.
Ожидается, что компания объявит сроки выхода и цену PlayStation 5 во время официальной видеопрезентации, запланированной на среду.
Акции Sony подешевели на 2,4% по итогам торгов во вторник, достигнув минимальной отметки с июля.
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