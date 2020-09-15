Баку и Стокгольм обсуждают визит главы МИД Швеции в Азербайджан в 2021 году

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по вторник принял копии верительных грамот нового посла Швеции в Баку Кристиана Камилла (Christian Kamill), сообщает МИД Азербайджана.
Байрамов на встрече подчеркнул, что Азербайджан приветствует решение Швеции о повышении статуса дипмиссии в Баку, Камилл станет первым резидентом послом Королевства в Азербайджане.
Собеседники на встрече отметили возможность расширения двустороннего сотрудничества в сферах политики, экономики, торговли, культуры и туризма, а также в рамках многосторонних платформ.
В частности, Швеция будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году и в настоящее время обсуждается возможность визит в регион главы МИД Швеции.
Байрамов также выразил надежду, что Стокгольм в период председательства в ОБСЕ будет уделять внимание вопросу урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ.
Камилл подчеркнул, что Швеция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и является сторонником мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
А.Азизов
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