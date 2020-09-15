Минфин Азербайджана внес в кабмин проект госбюджета-2021

Министерство финансов представило в кабинет министров Азербайджан проект госбюджета на 2021 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.
«В соответствии с законом «О бюджетной системе» проекты госбюджета и сводного бюджета на 2021 год, а также прогнозы по сводному бюджету на 2022-2024гг представлены в кабинет министров», - отметили в Минфине.
Как сообщалось ранее, Минфин дефицит госбюджета на 2021 год прогнозирует на уровне 1 млрд 520,5 млн манатов или 2% ВВП.
Доходы госбюджета на 2021 год прогнозируются на уровне 24 млрд 327 млн манатов (рост по сравнению с 2020г на 0,8%).
Доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из цены на нефть в $35 за баррель (на 2020 год - $35 за баррель).
В структуре доходов 57,3% или 13 млрд 950 млн манатов планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора, 42,7% или 10 млрд 377 млн манатов – от ненефтяного сектора. По сравнению с 2020 годом рост поступлений в бюджет от ненефтяного сектора составит 2,4%.
Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2021 год предусмотрены в размере 12 млрд 200 млн манатов (соответствует показателю на 2020 год) или 50,2% всех бюджетных доходов.
Расходы госбюджета Азербайджана на 2021 год прогнозируются на уровне 25 млрд 847,5 млн манатов (спад на 6% по сравнению с показателем на 2020 год).
В структуре расходов 18 млрд 106,6 млн манатов или 70,1% составляют текущие расходы, 5 млрд 389,1 млн или 20,8% - капитальные расходы, 2 млрд 351,8 млн манатов или 9,1% - расходы на управление госдолгом и обязательствами.
На социальные цели в следующем году планируется направить 42% всех расходов госбюджета.
Кроме того, на финансирование мер по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 в следующем году планируется выделить из госбюджета 600 млн манатов.
Прогноз по доходам госбюджета на 2020 год составляет 24 млрд 124 млн манатов, расходам - 27 млрд 492,2 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2020 год прогнозируется на уровне 3 млрд 368,2 млн манатов или 4,9% ВВП.
А.Азизов
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