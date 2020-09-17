Обсуждается вопрос повторного продления срока эксплуатации Армянской АЭС после 2026г

Временно исполняющий обязанности гендиректора атомной электростанции "Мецаморская" (Армянская АЭС) Эдуард Мартиросян и генеральный директор АО "Русатом Сервис" Евгений Сальков обсудили в режиме видеоконференции работы по повторному продлению срока эксплуатации станции после 2026 года.

"Обсуждены промежуточные результаты работ, выполненных в 2020 году по программе продления срока эксплуатации энергоблока №2 и план работ по модернизации оборудования и систем на 2021 год: система аварийного охлаждения активной зоны, восстановительный отжиг корпуса реактора, система надежного питания. Кроме того, был рассмотрен вопрос повторного продления срока эксплуатации энергоблока №2 (после 2026 года)". - говорится в сообщении станции.

РФ и Армения в 2014 году подписали межправительственное соглашение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС до 2026 года, а в феврале 2015 года - соглашение о предоставлении на эти цели госкредита в объеме $270 млн и гранта на $30 млн.

Генподрядчиком по выполнению работ в рамках планово-предупредительного ремонта и модернизации оборудования выступает АО "Русатом Сервис" - специализированная сервисная компания, входящая в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом".

Как сообщалось, правительство Армении отказалось от части российского кредита и приняло решение о предоставлении бюджетного кредита для продолжения работ по модернизации АЭС в размере 63,2 млрд драмов (более $130 млн - ИФ).

Армянская АЭС была введена в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый блок остановлен с 1989 года. Второй энергоблок мощностью 407,5 МВт вырабатывает в среднем до 45% всей производимой в стране электроэнергии. В 2015 году были начаты работы по продлению его срока службы.