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Дальнее зарубежье 18.09.2020 11:17

В Эстонии из-за коронавируса вводится общегосударственное ограничение на продажу алкоголя

Правительство Эстонии из-за активного роста в последнее время заболеваемости коронавирусом приняло решение ввести в ночь с 25 на 26 сентября в 00:00 часов общегосударственное ограничение на продажу алкоголя.

"Ночной запрет на продажу алкоголя будет действовать с 00:00 часов до 10 утра во всех местах, где алкоголь продается для употребления на месте, например, в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и отелях," - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Ограничение вводится до 24 октября (включительно), правительство оценит необходимость его продления за неделю до окончания срока действия ограничения. В связи с введением общегосударственного ограничения 25 сентября в 00:00 часов заканчивается срок действия введенных Департаментом полиции и погранохраны региональных ограничений на продажу алкоголя.

"В Эстонии произошел скачкообразный рост случаев заражения COVID-19, и поэтому новое введение общегосударственного ограничения является необходимым и обоснованным. Как мы видим, коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках. К сожалению, употребление алкоголя меняет поведение людей таким образом, который способствует распространению вируса. В связи с этим я призываю людей не создавать своим рискованным поведением новых возможностей для распространения вируса ни в публичных местах, ни на частных вечеринках", - сказал премьер-министр страны Юри Ратас..

По данным Департамента здоровья, по состоянию на 17 сентября заболеваемость коронавирусом в течение последних 14 дней составляла 25,36 на 100 тыс. населения. Для сравнения, первого августа этот показатель составлял 4,4, а 15 августа - 8,4. Рост распространения инфекции в значительной степени был вызван очагами заражения в барах Тартуского уезда и на Северо-востоке Эстонии.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, КОРОНАВИРУС, АЛКОГОЛЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]