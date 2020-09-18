Южная Корея готова двигаться к объединению с КНДР при возможности диалога - Мун Чжэ Ин

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о готовности республики идти по пути мира и объединения, если КНДР не откажется от диалога, сообщает The Korea Herald.

"Мы обязательно встанем на путь мира и объединения, если не потеряем надежду на встречи и диалог с КНДР", - цитирует издание президента.

Мун Чжэ Ин на встрече с лидерами буддийской общины отметил, что в субботу исполняется вторая годовщина Пхеньянского саммита двух Корей, на котором лидеры заявили о своей приверженности делу мира на Корейском полуострове.

Отношения между двумя странами в последние месяцы значительно ухудшились. В июне власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. После стало известно о сносе здания офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

Совместное отделение связи открылось в приграничном городе Кэсон в сентябре 2018 года после соглашения, заключенного президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в апреле того же года.