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СНГ 18.09.2020 12:15

Белорусские правозащитники сообщили о задержании координатора своих волонтеров

Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании координатора своей волонтерской службы Марии Рабковой.

"Вечером 17 сентября задержана координатор волонтерской службы "Весны" Мария Рабкова. Вместе с ней был задержан ее муж Вадим Жаромский. Через несколько часов его отпустили", - говорится в сообщении центра в пятницу.

По данным правозащитников, Рабкову и Жаромского задержали "сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД в рамках уголовного дела по ч.3 ст.293 УК (обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности)".

Сообщается также, что в квартире Рабковой и Жаромского прошел обыск, "были изъяты техника, личные вещи, деньги на учебу".

Правозащитники на данный момент не располагают сведениями, где находится координатор их волонтерской службы.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]