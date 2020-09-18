В ряде стран Европы введут новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В нескольких странах Европы готовятся к введению новых ограничительных мер из-за распространения коронавируса, сообщают в пятницу европейские СМИ.
В частности, ожидается, что о таких мерах объявят во Франции, Испании, Великобритании и Нидерландах.
Во Франции планируется ужесточение ограничений в ряде крупных городов, в частности в Лионе и Ницце. Ранее на этой неделе в Бордо и Марселе запретили проведение массовых собраний.
Минздрав Испании в свою очередь рассматривает возможность введения режима самоизоляции в районах Мадрида и его пригородах, где сложилась наиболее сложная ситуация с распространением COVID-19.
На северо-востоке Англии, в том числе городах Ньюкасл, с пятницы вводят ограничения на работу ресторанов, баров и развлекательных центров. Британское правительство на этой неделе уже также запретило собираться группами более шести человек на всей территории Англии.
Накануне глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что нынешние масштабы коронавируса в Европе не могут не вызывать беспокойства.
В ВОЗ заявили, что не намерены менять рекомендаций по поводу 14-дневного карантина для всех, кто мог подвергнуться заражению коронавирусом. В то же время Клюге отметил, что, хотя сама концепция карантина должна сохраняться, ее следует "непрерывно адаптировать".
Тем временем, число ежедневно выявляемых случаев в Европе колеблется между 40 тыс. и 50 тыс. при том, что прежний пик - 43 тыс. случаев - был зафиксирован 1 апреля. Одновременно во многих странах серьезно возросли масштабы тестирования.
По данным портала Worldometers, за время пандемии в Европе выявлено 4,2 млн случаев коронавируса, более 214 тыс. человек скончались впоследствии заражения инфекцией.
Баку и Тегеран обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Милли Меджлис Азербайджана и Госдума РФ подпишут соглашение о сотрудничестве
Oracle и Walmart могут получить крупные доли в TikTok - СМИ
CaixaBank и Bankia договорились о слиянии, создадут крупнейший банк в Испании
ГААД получит более 10 млн манатов на реконструкцию дорог в Хатаинском районе
Иудеи готовятся отметить 5781-й год от сотворения мира
5,9 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 134 умерших - оперштаб
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку вручили награду Россотрудничества Любови Исмайловой
Лица AccessBank: - Ренат Гумбатов, региональный менеджер и глава Гянджинского филиала: «Главное преимущество AccessBank-а - это предоставление шанса молодым кадрам без опыта работы построить карьеру»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори