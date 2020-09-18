Роскомнадзор пожаловался в Генпрокуратуру РФ на Google из-за ограничений на Youtube в отношении фильма про Беслан

Роскомнадзор просит Генпрокуратуру принять меры в отношении компании Google из-за возрастных ограничений, введенных на YouTube в отношении фильма "Беслан: Фильм Александра Рогаткина".
"Расценивая действия Google LLC как дискриминацию в отношении российских граждан, Роскомнадзор просит Генеральную прокуратуру обратить внимание на противоправность действий компании в проявлении акта цензуры в отношении фильма, обеспечив защиту прав граждан Российской Федерации на свободный поиск и получение информации", - говорится в сообщении РКН, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.
В письме на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова указывается, что 7 сентября 2020 года Роскомнадзором выявлено ограничение распространения администраций YouTube отечественного фильма (ранее транслировался на телеканале "Россия 1"), промаркировав его следующим образом: "это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей". В письме, направленном в тот же день руководству компании Google LLC, указывалось, что действия компании расценены как акт цензуры и содержалось требование соблюдения Конституции РФ при работе на территории России сервисов, принадлежащих компании.
"От официального ответа Google воздержался, лишь распространив информацию, что упомянутая маркировка осуществляется по жалобам пользователей", - напомнили в ведомстве.
"Отметив, что ограничение распространения фильма нарушает конституционное право граждан Российской Федерации на поиск и получение информации, Роскомнадзор в письме в адрес Генпрокуратуры подчеркнул предвзятость компании Google LLC при ограничении размещении фильма о трагедии в Беслане в 2004 году, - сообщили в РКН.
Там подчеркнули, что "неоднократно выявляемым Роскомнадзором на Youtube роликам cо сценами насилия не присваивается маркировка, подобная той, которая появляется при попытке просмотра фильма про трагедию в Беслане".
Документальный фильм-расследование "Беслан" был показан 3 сентября телеканалом "Россия 1". Автор проекта Александр Рогаткин, как говорилось в анонсе фильма, "в 16-ю годовщину трагических событий совершил попытку их осмысления". В фильме были показаны "уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей".
1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе N1 города Беслана террористы захватили в заложники более тысячи школьников, их родителей и учителей школы. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей. При освобождении заложников погибли 10 бойцов спецназа и двое сотрудников МЧС.
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