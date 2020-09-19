Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей - оперштаб

Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции принял решение со следующей недели возобновить авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией, а с 27 сентября - с Южной Кореей.
"По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г.Нур-Султан), Киргизией (г.Бишкек) и Белоруссией (г.Минск), а с 27 сентября - с Южной Кореей (г.Сеул)", - говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.
В сообщении отмечается, что "рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю".
Авиасообщение между странами было прекращено весной текущего года из-за угрозы распространения коронавируса.
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