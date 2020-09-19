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Дальнее зарубежье 19.09.2020 09:26

Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей - оперштаб

Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции принял решение со следующей недели возобновить авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией, а с 27 сентября - с Южной Кореей.

"По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г.Нур-Султан), Киргизией (г.Бишкек) и Белоруссией (г.Минск), а с 27 сентября - с Южной Кореей (г.Сеул)", - говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В сообщении отмечается, что "рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю".

Авиасообщение между странами было прекращено весной текущего года из-за угрозы распространения коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ, ОПЕРШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]