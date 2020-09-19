В Эстонии и Литве фиксируют существенный суточный прирост числа заболевших COVID-19: 61 и 99 новых случаев, соответственно

В Эстонии за последние сутки было проведено 3 197 первичных тестов на коронавирус, результаты 61-го теста оказались позитивными, накануне было выявлено 36 случаев, сообщил в субботу департамент здоровья республики.
Общее число зараженных увеличилось до 2 875. Двухнедельный показатель распространения COVID-19 в Эстонии составляет 28,97 новых случаев на 100 тыс. человек.
По состоянию на утро 19 сентября в больницах находятся с коронавирусом 20 человек, двое из них на искусственной вентиляции легких, четверо на интенсивной терапии.
Летальных случаев за сутки не зафиксировано, всего после начала пандемии скончались 64 человека.
С начала пандемии в Эстонии было сделано более 186 тыс. тестов на COVID-19, из которых 2 875 или 1,54% оказались положительными.
К субботе выздоровели 2 374 человек. В том числе закрыты истории болезни 1 816 человек или 76,5%, а в 558 случаях или 23,5% после положительно теста прошло более 28 дней назад, люди не госпитализированы и ждут подтверждения выздоровления.
В Литве за сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом, накануне было зафиксирован 61 случай заболевания, сообщается на правительственном сайте по отслеживанию обстановки с коронавирусом в стране.
За весь период в Литве зафиксированы 3664 случая. Выздоровели всего 2197 человек.
Летальные случаи от болезни за минувшие сутки не зафиксированы. Общее количество летальных случаев в стране не изменилось по сравнению с прошедшим днем - 87.
В Латвии за прошедшие сутки подтверждено 17 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Случаев с летальным исходом из-за болезни за сутки не зафиксировано.
С начала пандемии в Латвии сделано 293 309 тестов на "Covid-19", заболели 1515 человек. 1248 человек или 83,5% общего числа инфицированных выздоровели, а 36 человек скончались.
За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с "Covid-19". В больницах в настоящее время находятся восемь пациентов с "Covid-19", у всех заболевание средней тяжести.
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