В России следователи предъявили обвинение задержанному по подозрению в убийстве двух сестер в Ярославской области

Следственные органы предъявили обвинение Виталий Молчанову по трем статьям уголовного кодекса, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России задержанному по уголовному делу об убийстве двух сестёр Виталию Молчанову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (убийство; изнасилование; насильственные действия сексуального характера)", - сказала Петренко.

Тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения были обнаружены в квартире в одном из домов Рыбинска днем 15 сентября. В момент преступления матери детей дома не было. Позднее следователи установили, что девочки подверглись сексуальному насилию.

Главным подозреваемым стал сожитель женщины Виталий Молчанов, который в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

Молчанов был задержан в пятницу, 18 сентября. "В ходе допроса фигурант дал признательные показания, в том числе при проверке показаний на месте происшествия", - отмечают в ведомстве.

"Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает Петренко.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело было передано в производство следователей центрального аппарата ведомства.

"Следователи и криминалисты СК России продолжают сбор и закрепление доказательственной базы, назначен ряд необходимых судебных экспертиз. По указанию Александра Бастрыкина продолжается работа по оценке деятельности органов правопорядка, в чьи обязанности входили контроль за поведением отбывшего наказание лица и проведение с ним профилактических мероприятий", - сказала Петренко.

По ее словам, "следствие тщательно проанализирует все обстоятельства и условия, повлёкшие гибель двух детей, установив причины совершенного преступления".