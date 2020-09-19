Президенты Туркменистана и Пакистана обсудили дальнейшие планы по строительству газопровода ТАПИ

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре со своим пакистанским коллегой Арифом Алви выразил надежду, что в скором времени начнётся строительство газопровода ТАПИ и на территории Пакистана, сообщает в субботу Государственное информационное агентство Туркменистана.

Стороны отметили, что реализация проекта транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) составляет стратегическую основу межгосударственного партнёрства в энергетическом секторе.

Как отметил Бердымухамедов, на сегодняшний день строительно-монтажные работы на туркменском участке газопровода ТАПИ находятся в завершающей стадии. В конце августа этого года между Туркменистаном и Афганистаном был подписан меморандум о взаимопонимании по выбору земельных участков на афганской части магистрали ТАПИ, призванный способствовать интенсификации работ на афганской территории.

Ранее исполнительный директор консорциума "TAPI Pipeline Company Ltd" Мухамметмурат Аманов на церемонии подписания туркмено-афганского меморандума заявлял, что после завершения процесса приобретения и оформления земли вдоль маршрута ТАПИ начнется практическая реализация данного проекта на территории Афганистана, и через два с половиной года планируется завершить все работы и начать эксплуатацию газопровода.

По словам Аманова, реализация проекта в Афганистане начнется в первые месяцы 2021 года.

В марте прошлого года официальный Исламабад заявлял, что реализация проекта ТАПИ на территории Пакистана начнется уже в 2019 году.

В сентябре 2019 года пакистанская газета The Express Tribune сообщала, что в Пакистане к строительству ТАПИ планируется приступить в первом квартале 2020 года.

Общая протяженность газопровода ТАПИ - 1814 км, из них 214 км - по территории Туркменистана, 774 км - Афганистана и 826 км - по территории Пакистана до границы с Индией.

Магистральный газопровод ТАПИ проектной мощностью 33 млрд кубометров газа в год пройдёт от газового месторождения "Галкыныш" на юге Туркменистана через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии.

Лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited" является ГК "Туркменгаз" (85% акций). По 5% доли в консорциуме имеют Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL. По предварительным оценкам, общая стоимость газопровода составит $10 млрд.

Строительство туркменского участка ТАПИ стартовало в декабре 2015 года. 23 февраля 2018 года состоялась закладка афганского участка газопровода.

Согласно прежним планам TAPI Pipeline Company Ltd, представленным в ноябре 2018 года на Международной нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби, первые кубометры туркменского газа должны были достичь Пакистана в ноябре 2020 года.

Проект ТАПИ получил одобрение России, США и ряда других государств мира. О намерении участвовать в финансировании ТАПИ заявили АБР, ЕБРР, ИБР, Саудовский фонд развития и др.