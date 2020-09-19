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СНГ 19.09.2020 18:25

Более 230 новых заражений COVID-19 в Белоруссии, три пациента скончались

В Белоруссии по состоянию на 19 сентября зарегистрировано 75 тыс. 461 человек с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 231 случай против 243 за предыдущие сутки, сообщили в Минздраве республики.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 776 пациентов (на 18 сентября - 773) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также проинформировали, что на 19 сентября выздоровели и выписаны 73 тыс. 212 пациентов (на 18 сентября - 73 тыс. 98 пациентов), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 114 человек.

Всего проведено 1 млн 715,38 тыс. тестов (на 18 сентября - 1 млн 700,8 тыс.).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]