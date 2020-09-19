Более 230 новых заражений COVID-19 в Белоруссии, три пациента скончались

В Белоруссии по состоянию на 19 сентября зарегистрировано 75 тыс. 461 человек с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 231 случай против 243 за предыдущие сутки, сообщили в Минздраве республики.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 776 пациентов (на 18 сентября - 773) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также проинформировали, что на 19 сентября выздоровели и выписаны 73 тыс. 212 пациентов (на 18 сентября - 73 тыс. 98 пациентов), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 114 человек.

Всего проведено 1 млн 715,38 тыс. тестов (на 18 сентября - 1 млн 700,8 тыс.).