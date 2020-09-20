Трамп одобрил покупку бизнеса TikTok в США компаниями Oracle и Walmart

Президент США Дональд Трамп сообщил, что одобряет сделку по приобретению американскими компаниями Oracle и Walmart бизнеса TikTok в США у китайской компании ByteDance. Об этом, как сообщает CNBC, сам Трамп сообщил журналистам.
"Я благословил эту сделку. Будет отлично, если они ее закроют, но если нет - тоже ничего. Концептуально я одобрил сделку", - сказал президент США.
Если операции TikTok в США не будут проданы до 12 ноября американской компании, сервис, в соответствии с указом Трампа, будет заблокирован на территории Соединенных Штатов.
TikTok - популярный сервис для создания и просмотра коротких видеоклипов. Международное приложение TikTok принадлежит китайской компании ByteDance.
По данным компании, в августе этого года число ежемесячно активных пользователей TikTok в мире превысило 700 млн, из них более 100 млн - в США. Всего приложение скачали более 2 млрд раз по всему миру.
6 августа этого года Трамп своим указом постановил заблокировать приложение TikTok в США из соображений национальной безопасности, если в течение 45 дней американские операции сервиса не купит компания из США. На этой неделе дедлайн для закрытия сделки был перенесен на 12 ноября. Свое требование американские власти объясняют опасениями, что правительство КНР получит доступ к данным граждан США, пользующихся TikTok.
Изначально наиболее вероятным покупателем считалась Microsoft, однако неделю назад стало известно, что ByteDance отказалась продать ей свой американский бизнес. Среди других потенциальных покупателей назывались Walmart Inc., Oracle Corp. и Twitter Inc.
На этой неделе Oracle подтвердила, что участвует в предложении о реорганизации операций TikTok в США, направленном ByteDance на рассмотрение американских властей. При этом СМИ сообщали, что Трампа условия сделки не устраивают. По данным The Wall Street Journal, ByteDance в рамках соглашения с Oracle предлагала выделить TikTok в самостоятельную компанию, которая будет зарегистрирована в США, но останется под контролем ByteDance, а Oracle стала бы технологическим партнером TikTok в Штатах и миноритарным акционером.
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