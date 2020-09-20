Свыше 400 протестующих были задержаны в Белоруссии в субботу - МВД

МВД Белоруссии сообщает о 430 задержанных во время акций протеста в республике, которые прошли в субботу, большая часть задержаний пришлась на Минск.

"Всего по стране задержаны 430 человек (Минск - 415). 385 из них отпущены", - сообщает министерство.

Общее количество участников 11 протестных акций в стране, по оценкам МВД, не превысило 900 человек.

В "женском марше", пришедшем в Минске, считают в ведомстве, приняли участие порядка 500 человек.

В проправительственных митингах участвовало более 5.6 тыс. человек, заявляют в МВД.