Свыше 400 протестующих были задержаны в Белоруссии в субботу - МВД

МВД Белоруссии сообщает о 430 задержанных во время акций протеста в республике, которые прошли в субботу, большая часть задержаний пришлась на Минск.
"Всего по стране задержаны 430 человек (Минск - 415). 385 из них отпущены", - сообщает министерство.
Общее количество участников 11 протестных акций в стране, по оценкам МВД, не превысило 900 человек.
В "женском марше", пришедшем в Минске, считают в ведомстве, приняли участие порядка 500 человек.
В проправительственных митингах участвовало более 5.6 тыс. человек, заявляют в МВД.
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