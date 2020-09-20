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СНГ 20.09.2020 12:10

Свыше 400 протестующих были задержаны в Белоруссии в субботу - МВД

МВД Белоруссии сообщает о 430 задержанных во время акций протеста в республике, которые прошли в субботу, большая часть задержаний пришлась на Минск.

"Всего по стране задержаны 430 человек (Минск - 415). 385 из них отпущены", - сообщает министерство.

Общее количество участников 11 протестных акций в стране, по оценкам МВД, не превысило 900 человек.

В "женском марше", пришедшем в Минске, считают в ведомстве, приняли участие порядка 500 человек.

В проправительственных митингах участвовало более 5.6 тыс. человек, заявляют в МВД.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТЫ, МВД, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]