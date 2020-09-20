Конгрессмены-демократы опасаются вмешательства РФ в выборы в сенат

Американские конгрессмены-демократы опасаются, что российское вмешательство может помешать их попыткам вернуть себе большинство в сенате, пишет издание Ther Hill.
"Демократы из сената утверждают, что российские специалисты уже проводят кампанию по дезинформации, которая нацелена на выборы 2020 года", - отмечается в статье.
"В американской разведке заявляют, что в настоящее время Россия очень активно работает над тем же, что и в 2016 году", - завил сенатор Рон Уайден.
Он пояснил, что не может привести конкретные данные, подтверждающие это, так как не имеет право делиться секретной информацией.
Опросы показывают, что демократы на выборах в ноябре действительно имеют шансы получить большинство в сенате.
Азербайджанские военные уничтожили беспилотник ВС Армении
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Правительство РФ утвердило постановление о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей
В Москве заявляют о необходимости гарантий распределения доходов от нефти между противоборствующими в Ливии сторонами
Ливийская нефтяная компания возобновляет экспорт нефти с ряда месторождений страны
В Азербайджане за сутки выявлено 146 новых случаев COVID-19, один человек скончался
В Москве начнут тестировать беспилотный трамвай
В Румынии нашли украденные в 2017 году книги стоимостью $3,2 млн
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«Мой Bakcell» - идеальный способ для управления мобильным номером
В Баку вручили награду Россотрудничества Любови Исмайловой
Лица AccessBank: - Ренат Гумбатов, региональный менеджер и глава Гянджинского филиала: «Главное преимущество AccessBank-а - это предоставление шанса молодым кадрам без опыта работы построить карьеру»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори