Грузия начала тестирование Энергетической биржи

Грузинская энергетическая биржа, создаваемая для формирования конкурентного рынка электроэнергии, введена в работу в тестовом режиме, сообщил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания.
"Все компании, желающие торговать электроэнергией, начиная с Ингури ГЭС, крупнейшего объекта нашей генерации, заканчивая малыми гидроэлектростанциями, будут зарегистрированы на платформе Энергетической биржи", - сказал он журналистам.
По словам Нармания, в настоящее время на рынке действуют более 100 поставщиков электроэнергии, "в будущем их количество будет увеличиваться, поскольку идет строительство новых ГЭС, появятся трейдеры, соответственно, мы ожидаем усиления конкуренции".
Как отметил глава GNERC, дерегуляция и либерализация энергорынка окажут положительное влияние на энергоснабжение как коммерческого, так и бытового секторов, даст возможность потребителям индивидуально покупать электроэнергию у той компании, которая предложит наиболее конкурентные цены и услуги.
Энергетическая биржа была учреждена в декабре 2019 года на паритетных началах АО "Государственная электросистема Грузии" (GSE) и АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии" (ESCO) для осуществления функций оператора организованного рынка электроэнергии. Биржа, основной деятельностью которой является заключение двусторонних соглашений с участниками рынка, официально начнет функционировать с июля 2021 года.
Как сообщалось, правительство Грузии в апреле текущего года утвердило концепцию модели рынка электроэнергии, в которой сформулированы основные принципы организации и функционирования в стране свободного рынка электроэнергии. Его открытие планируется в три этапа: до 1 июля 2021 года - для конечных потребителей 35-110 кВ, потребляющих в месяц не менее 0,4 млн кВт.ч электроэнергии; до 1 июля 2022 года - для всех конечных потребителей 35-110 кВ, а также потребителей 6-10 кВ, потребляющих в месяц не менее 1 млн кВт.ч; до 1 июля 2026 года - для всех остальных потребителей, кроме домашних хозяйств и малых предприятий.
Производство электроэнергии в Грузии в 2019 году составило 11 млрд 864,7 млн кВт.ч, что на 2,3% меньше, чем в 2018 году, импорт - 1 млрд 626,5 млн кВт.ч (рост на 7,8%).
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