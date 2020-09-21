Российская полиция проводит дополнительную проверку по ситуации с Навальным

Транспортная полиция проводит дополнительную проверку в связи с появлением в СМИ видеороликов и новой информации, касающейся ситуации с Алексеем Навальным, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СФО.
"В частности, следователями повторно опрашиваются сотрудники Фонда по борьбе с коррупцией, которые сопровождали Навального во время поездки", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, полиция опросила около 200 человек, которые контактировали с Навальным либо были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолете с ним.
"22 августа менеджер проектов ФБК Марина Певчих уклонилась от дачи объяснений и вылетела из Омска в Германию. В настоящее время ее местонахождение устанавливается. Несмотря на общение с ней и ее адвокатом по телефону, направление повесток в ФБК и по месту жительства, до сегодняшнего дня в органы предварительного следствия Певчих не явилась", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что руководство томского линейного отдела МВД РФ направило запросы об оказании правовой помощи в компетентные органы Германии, Швеции и Франции, но "на сегодняшний день ответа от зарубежных коллег не получено".
В настоящее время следователи проводят анализ полученных объяснений, заключений экспертов и других сведений и документов - доследственная проверка продолжается.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.
2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".
7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов пока не дал.
В свою очередь в МИД РФ заявляли, что отсутствие данных по Навальному от властей Германии не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы по установлению обстоятельств происшедшего.
9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.
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