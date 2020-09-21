"Голубой" водород может поддержать диверсификацию стран-экспортеров нефти - генсек ОПЕК

"Голубой" водород, получаемый из углеводородов, может существенно повысить ценность нефтегазовой промышленности, превратив выбросы в энергию, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
"Секретариат ОПЕК постоянно пересматривает и анализирует новейшие технологии, возникающие в нашей отрасли при поддержке наших стран - участниц и коллег из отрасли по всему миру", - приводит пресс-служба организации его слова в ходе заседания второй рабочей группы по энергетическим и информационным технологиям.
"Голубой" водород (производится из газа, но обязательным условием должно быть наличие систем улавливания углерода - ИФ) - одна из многих интересных разработок, которая является предметом нашей первой панельной дискуссии. "Голубой" водород, который получают из углеводородов, может существенно повысить ценность нашей промышленности, превратив выбросы в энергию", - сказал он.
"На данном этапе "голубой" водород используется в промышленных масштабах и имеет наибольший практический потенциал в транспортном секторе. В сочетании с улавливанием и хранением или использованием углерода "голубой" водород может в будущем обеспечить обильное, надежное и чистое топливо", - считает Баркиндо.
"Голубой" водород имеет дополнительное преимущество, поддерживая цели по диверсификации стран, экспортирующих энергию, таких как наши, укрепляя потенциал в удовлетворении растущего спроса на энергию как свой, так и мира", - заключил генсек ОПЕК.
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