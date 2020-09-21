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ТЭК 21.09.2020 19:12

"Голубой" водород может поддержать диверсификацию стран-экспортеров нефти - генсек ОПЕК

"Голубой" водород, получаемый из углеводородов, может существенно повысить ценность нефтегазовой промышленности, превратив выбросы в энергию, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Секретариат ОПЕК постоянно пересматривает и анализирует новейшие технологии, возникающие в нашей отрасли при поддержке наших стран - участниц и коллег из отрасли по всему миру", - приводит пресс-служба организации его слова в ходе заседания второй рабочей группы по энергетическим и информационным технологиям.

"Голубой" водород (производится из газа, но обязательным условием должно быть наличие систем улавливания углерода - ИФ) - одна из многих интересных разработок, которая является предметом нашей первой панельной дискуссии. "Голубой" водород, который получают из углеводородов, может существенно повысить ценность нашей промышленности, превратив выбросы в энергию", - сказал он.

"На данном этапе "голубой" водород используется в промышленных масштабах и имеет наибольший практический потенциал в транспортном секторе. В сочетании с улавливанием и хранением или использованием углерода "голубой" водород может в будущем обеспечить обильное, надежное и чистое топливо", - считает Баркиндо.

"Голубой" водород имеет дополнительное преимущество, поддерживая цели по диверсификации стран, экспортирующих энергию, таких как наши, укрепляя потенциал в удовлетворении растущего спроса на энергию как свой, так и мира", - заключил генсек ОПЕК.

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Тэги: ОПЕК, ВОДОРОД, ИЗУЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]