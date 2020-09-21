Около сотни активистов партии "Национальный корпус" и ее сторонников устроили в понедельник вечером в Киеве акцию протеста у офисов телеканалов "112.Украина", "ZIK" и "NewsOne", приуроченную к началу российских военных учений "Кавказ-2020".

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", митингующие обвиняли Россию в размещении войск у украинских границ, а три упомянутых телеканала в том, что они стали инструментом влияния Российской Федерации на сознание украинских граждан.

С собой члены "Национального корпуса" принесли плакаты, партийные флаги, у студии "112.Украина" активисты зажгли файеры.

Правопорядок на месте обеспечивали сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии. Акция прошла мирно.

СКШУ "Кавказ-2020" с участием около 80 тыс. человек проходит с 21 по 26 сентября на полигонах Южного военного округа - "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", а также в акваториях Черного и Каспийского морей.