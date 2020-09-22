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Финансы 22.09.2020 20:19

Deutsche Bank закроет 20% отделений в ФРГ на фоне быстрого перехода клиентов к онлайн-сервисам

Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, планирует закрыть каждое пятое подразделение в стране на фоне быстрого перехода его розничных клиентов к использованию цифровых сервисов в период пандемии коронавируса.

Таким образом, количество отделений Deutsche Bank в ФРГ сократится на 100 - до 400 отделений.

"С точки зрения консультирования клиентов, отделение более не является ни единственным, ни ключевым вариантом, - заявил глава розничных операций Deutsche Bank в Германии Филлип Госсов. - В связи с этим мы продолжим оптимизировать нашу сеть".

Поведение розничных клиентов банка изменилось с момента начала пандемии, они активно пользуются онлайн-услугами и избегают наличных, отметил Госсов. В первом полугодии 2020 года Deutsche Bank приостанавливал работу 200 из 500 своих отделений в ФРГ, а также оптимизировал внутренние процессы в розничном бизнесе.

По словам Госсова, предпринятые изменения сработали хорошо и предоставляют отличные возможности для того, чтобы банк стал "более простым и более эффективным".

Розничное подразделение Deutsche Bank, клиентами которого являются свыше 22 млн человек по всему миру, зафиксировало доналоговый убыток в размере 269 млн евро в 2019 году. На долю этого бизнеса приходится более трети выручки Deutsche Bank.

Акции Deutsche Bank прибавляют в цене 0,8% на торгах во Франкфурте во вторник. Их стоимость выросла на 2% с начала текущего года.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БАНК, ОТДЕЛЕНИЯ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]