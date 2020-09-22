В Азербайджане создается Госагентство по возобновляемым источникам энергии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о создании Госагентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента во вторник.
Согласно указу, штат агентства включает 40 единиц.
В состав нового агентства передано ООО «Azalternativenerji».
В обязанности агентства будет входить проведение госполитики в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), включая подготовку соответствующих прогнозов, привлечение инвестиций в этот сектор и проведение др. мероприятий для развития этого сектора.
В настоящее время в Азербайджане потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии составляет 26,94 тыс. МВт. Из них потенциал ветровой электроэнергии оценивается в 3 тыс. МВт, солнечной - 23,04 тыс. МВт, биоэнергии - 380 МВт, горных рек - 520 МВт.
В настоящее время общая мощность энергосистемы Азербайджана составляет 7,144 тыс. МВт, из которых на долю мощностей ВИЭ приходится 17%. Доля же ВИЭ в фактическом производстве электроэнергии в Азербайджане составляет 8,2% с учетом мощностей крупных гидроэлектростанций.
Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%.
Н.Аббасова
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