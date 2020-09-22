Путин инициирует проведение международной онлайн-конференции по сотрудничеству при разработке вакцины от Covid-19

Россия предлагает провести международную онлайн-конференцию высокого уровня по сотрудничеству в сфере разработки вакцины от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Генассамблее ООН во вторник.

"Выступаем с инициативой провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса" , - сказал Путин.