ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 49 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 49 раз", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района, а также на безымянных высотах на территории Егеднадзорского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Хаджаллы, Агдам, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, а также Гюннют Шарурского района Нахчыванской автономной республики.

"Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гойарх, Чилабурт Тертерского района, Юсифжанлы, Марзили Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов", - отмечает минобороны.

Х.Насирзаде