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Дальнее зарубежье 23.09.2020 10:19

Сеул считает необходимым официально завершить Корейскую войну и заключить мирный договор с Севером

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, высказал необходимость официального заключения мирного договора с Севером.

Про его словам, "объявление о формальном окончании корейской войны откроет дверь к полной денуклеаризации и долговременному миру на Корейском полуострове".

"Война, наконец, должна завершиться полностью, мир на полуострове вдохновит на сердечные отношения в Северо-Восточной Азии", - добавил он.

Корейская война 1950-1953 гг. завершилась заключением перемирия, однако мирный договор между Югом и Севером не подписан до сих пор.

Президент Южной Кореи отметил, что Сеул продолжит делать все возможное для того, чтобы поддерживать диалог с Пхеньяном, и обратился в связи с этим к помощи международного сообщества.

Наблюдатели отмечают, что этими заявлениями Мун Чжэ Ин пытается оживить переговорный процесс с Северной Кореей, который затормозился в феврале прошлого года.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]