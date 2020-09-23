Сеул считает необходимым официально завершить Корейскую войну и заключить мирный договор с Севером

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, высказал необходимость официального заключения мирного договора с Севером.

Про его словам, "объявление о формальном окончании корейской войны откроет дверь к полной денуклеаризации и долговременному миру на Корейском полуострове".

"Война, наконец, должна завершиться полностью, мир на полуострове вдохновит на сердечные отношения в Северо-Восточной Азии", - добавил он.

Корейская война 1950-1953 гг. завершилась заключением перемирия, однако мирный договор между Югом и Севером не подписан до сих пор.

Президент Южной Кореи отметил, что Сеул продолжит делать все возможное для того, чтобы поддерживать диалог с Пхеньяном, и обратился в связи с этим к помощи международного сообщества.

Наблюдатели отмечают, что этими заявлениями Мун Чжэ Ин пытается оживить переговорный процесс с Северной Кореей, который затормозился в феврале прошлого года.