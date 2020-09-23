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Бизнес и законодательство 23.09.2020 10:29

Азербайджан разрешил поставки рыбной продукции более 10 компаниям из РФ

Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана разрешило экспорт в страну 11 российским рыбоперерабатывающим предприятиям, говорится в сообщении Россельхознадзора.

«АПБ предоставило право экспорта еще 11 российским рыбоперерабатывающим предприятиям/судам под гарантии Россельхознадзора. При этом, компетентный орган Азербайджана оставил за собой право проведения инспекций российских предприятий-экспортеров на соответствие требованиям республики», – говорится в информации, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Таким образом, право поставок рыбной продукции в Азербайджан в настоящее время имеют 138 российских предприятий.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РЫБА, ПРОДУКЦИЯ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]