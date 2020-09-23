Азербайджан разрешил поставки рыбной продукции более 10 компаниям из РФ

Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана разрешило экспорт в страну 11 российским рыбоперерабатывающим предприятиям, говорится в сообщении Россельхознадзора.

«АПБ предоставило право экспорта еще 11 российским рыбоперерабатывающим предприятиям/судам под гарантии Россельхознадзора. При этом, компетентный орган Азербайджана оставил за собой право проведения инспекций российских предприятий-экспортеров на соответствие требованиям республики», – говорится в информации, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Таким образом, право поставок рыбной продукции в Азербайджан в настоящее время имеют 138 российских предприятий.

Н.Аббасова