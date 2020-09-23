Президент Литвы: церемония инаугурации не придает Лукашенко легитимности

Литва не признает Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии, и организованная в Минске церемония инаугурации этой ситуации не изменит, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Литва не признает Лукашенко законным главой Беларуси. Состоявшиеся 9 августа выборы в Беларуси не были свободными, честными и демократическими. Ни тайные, ни помпезные церемонии не опровергнут этого неоспоримого факта и не создадут иллюзию легитимности", - заявил в среду президент Литвы.

"Мы высказываемся за новые демократические выборы президента с участием международных наблюдателей", - отметил Науседа, комментарий которого передал агентству BNS пресс-секретарь Антанас Бубнялис.

В среду в Минске состоялась инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала полной неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей.