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СНГ 23.09.2020 19:03

Президент Литвы: церемония инаугурации не придает Лукашенко легитимности

Литва не признает Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии, и организованная в Минске церемония инаугурации этой ситуации не изменит, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Литва не признает Лукашенко законным главой Беларуси. Состоявшиеся 9 августа выборы в Беларуси не были свободными, честными и демократическими. Ни тайные, ни помпезные церемонии не опровергнут этого неоспоримого факта и не создадут иллюзию легитимности", - заявил в среду президент Литвы.

"Мы высказываемся за новые демократические выборы президента с участием международных наблюдателей", - отметил Науседа, комментарий которого передал агентству BNS пресс-секретарь Антанас Бубнялис.

В среду в Минске состоялась инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала полной неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]