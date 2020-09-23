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СНГ 23.09.2020 20:49

Германия не признает Лукашенко президентом Беларуси

Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси и после инаугурации, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"То, что эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия общественности - очень показательно. И после этой церемонии господин Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность", - сказал Зайберт в Берлине.

По его словам, выборы были не свободные и не демократические, а Германия ждет от белорусского лидера по-прежнему следующего: "Лукашенко и его аппарат власти должны прекратить использовать жестокое насилие против мирных демонстрантов". Кроме этого, необходимо отпустить политических заключенных и прекратить пытки в тюрьмах, сказал Зайберт.

Путь выхода из белорусского кризиса Зайберт видит в национальном диалоге.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, НЕПРИЗНАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]