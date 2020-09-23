В Минске начали задерживать участников протеста против инаугурации Лукашенко

Военные оттеснили участников несанкционированного протеста против инаугурации Александра Лукашенко от музея Великой отечественной войны, начались задержания.

Как передает корреспондент "Интерфакса, порядка 1,5-2 тысяч протестующих ранее заняли площадь перед входом в музей у стелы "Минск город-герой".

Однако к стеле стянулись военные. Они оттеснили людей на проезжую часть проспекта Победителей. На проспект вышли люди в черном камуфляже и начали задерживать протестующих.

Сама площадь перед музеем оцеплена военными.

Движение по проспекту перекрыто.