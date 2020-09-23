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СНГ 23.09.2020 20:22

В Минске начали задерживать участников протеста против инаугурации Лукашенко

Военные оттеснили участников несанкционированного протеста против инаугурации Александра Лукашенко от музея Великой отечественной войны, начались задержания.

Как передает корреспондент "Интерфакса, порядка 1,5-2 тысяч протестующих ранее заняли площадь перед входом в музей у стелы "Минск город-герой".

Однако к стеле стянулись военные. Они оттеснили людей на проезжую часть проспекта Победителей. На проспект вышли люди в черном камуфляже и начали задерживать протестующих.

Сама площадь перед музеем оцеплена военными.

Движение по проспекту перекрыто.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АКЦИЯ, ПРОТЕСТУЮЩИЕ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]