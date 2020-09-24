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Дальнее зарубежье 24.09.2020 12:02

Министр здравоохранения Франции отмечает ухудшение ситуации с COVID-19

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал жителей страны минимизировать социальное взаимодействие в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

"Ситуация продолжает глобально ухудшаться", - сказал Веран, чьи слова приводят французские СМИ.

Он отметил, что темпы распространения COVID-19 сейчас выше, чем во время первой волны.

"Нужно реже устраивать многолюдные ужины, нужно избегать встреч несколько раз за неделю с разными людьми", - указал министр, добавив, что "коллективное усилие является ключевым фактором (для борьбы против вируса - ИФ)".

Он также призвал работодателей по возможности продлить дистанционную работу в тех зонах, в которых угроза распространения коронавируса особенно высокая. Среди таких зон - Бордо, Лилль, Ницца, Париж и Тулуза.

"Мы делаем все, чтобы не прибегать к мерам режима самоизоляции", - подчеркнул Веран.

За последние сутки во Франции выявлено более 13 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 43 человека скончалось от последствий заражения.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНЗДРАВ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]