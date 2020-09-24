Министр здравоохранения Франции отмечает ухудшение ситуации с COVID-19

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал жителей страны минимизировать социальное взаимодействие в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса COVID-19.
"Ситуация продолжает глобально ухудшаться", - сказал Веран, чьи слова приводят французские СМИ.
Он отметил, что темпы распространения COVID-19 сейчас выше, чем во время первой волны.
"Нужно реже устраивать многолюдные ужины, нужно избегать встреч несколько раз за неделю с разными людьми", - указал министр, добавив, что "коллективное усилие является ключевым фактором (для борьбы против вируса - ИФ)".
Он также призвал работодателей по возможности продлить дистанционную работу в тех зонах, в которых угроза распространения коронавируса особенно высокая. Среди таких зон - Бордо, Лилль, Ницца, Париж и Тулуза.
"Мы делаем все, чтобы не прибегать к мерам режима самоизоляции", - подчеркнул Веран.
За последние сутки во Франции выявлено более 13 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 43 человека скончалось от последствий заражения.
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