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Минюст США предложил Конгрессу способы ограничить неприкосновенность интернет-компаний

Министерство юстиции США предложило Конгрессу способы ограничить юридическую защиту технологических компаний, включая Facebook Inc. , Google и Twitter Inc. , и заставить их нести больше ответственности за управление контентом на своих платформах.

Инициатива позволит продвинуться в реализации двух главных целей, намеченных администрацией президента США Дональда Трампа и Минюстом в июне: побудить интернет-платформы активнее бороться с незаконными действиями и управлять контентом на справедливой основе в соответствии с нормами регулирования.

Минюст за прошедшие месяцы доработал предложение на основе мнений участников рынков и других заинтересованных лиц. В результате ведомство внесло в инициативу ряд изменений.

Трамп в ходе встречи с генеральными прокурорами от Республиканской партии в Белом доме назвал предложение частью серии "конкретных юридических шагов для защиты открытого интернета и свободного общества".

В центре внимания находится раздел 230 закона 1996 года о приличии в области коммуникации, который наделяет интернет-платформы широкими полномочиями в плане управления своими сайтами и защищает их от юридической ответственности за действия пользователей за исключением относительно узкого перечня случаев.

Трамп сказал, что его администрация будет "очень внимательно" следить за социальными сетями на фоне приближения президентских выборов после того, как некоторые из его постов были удалены или названы вводящими в заблуждения в связи с нарушением политики соцсетей.

Хотя законопроект вряд ли будет принят до конца текущего года в связи с выборами, Конгресс может вернуться к этой инициативе или подобным в следующем году. Демократы и республиканцы говорят, что хотят пересмотреть масштабы юридической защиты, которой пользуются интернет-компании, однако высказывают разные опасения.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в начале текущего года призвал к полной отмене действия раздела 230, однако не уточнил, собирается ли он его заменять и как это можно сделать. По его словам, интернет-платформы должны прикладывать больше усилий для борьбы с распространением дезинформации.

Представители технологической отрасли сопротивляются попыткам изменить или признать недействительным раздел 230, утверждая, что он позволяет им осуществлять свою деятельность, не боясь огромного количества судебных исков.

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E-mail: [email protected]