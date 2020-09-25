Мировое сообщество не выдержало испытания пандемией - Гутерриш

Обсуждение борьбы с последствиями пандемии COVID-19 в Совете Безопасности ООН вызвало разногласия между США и другими членами Совета, в том числе РФ и Китаем, по вопросу о роли Пекина и Всемирной организации здравоохранения в распространении вируса.
Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в четверг на встрече СБ высокого уровня в рамках юбилейной 75-й сессии Генассамблеи, назвал причину выхода коронавируса COVID-19 из-под контроля.
"Пандемия стала испытанием эффективности международного сотрудничества - испытанием, которое мы не выдержали. В глобальном масштабе она привела к гибели почти 1 млн человек, заразились вирусом более 30 млн. Вирус вышел из-под контроля. Это произошло из-за того, что мир не был готов проявить сотрудничество, единство и солидарность", - заявил Гутерриш.
Он призвал мировое сообщество объединиться в борьбе с пандемией и ее последствиями. "У нас нет выбора. Либо мы объединимся в глобальные институты, которые соответствуют поставленным целям, либо нас ждет раскол и хаос", - предупредил глава ООН.
Глава МИД РФ Сергей Лавров согласился с генсеком, "что преодолевать последствия (коронавирусной инфекции - ИФ) необходимо сообща, отодвинув в сторону конънюнктурные разногласия".
Лавров выразил сожаление, что пандемия не только "не сгладила межгосударственные противоречия, а напротив, усугубила многие из них".
"Обнажились те самые кризисные моменты, которые мы наблюдали в международных отношениях и ранее. В целом ряде стран возрос соблазн искать за рубежом виновных в собственных внутренних проблемах. Налицо попытки отдельных государств использовать текущую ситуацию для продвижения узкокорыстных, сиюминутных интересов, для сведения счетов с неугодными правительствами или геополитическими конкурентами", - отметил российский министр.
При этом он подчеркнул, что Россия считает "абсолютно несправедливыми участившиеся нападки на систему ООН в целом и ее специализированные учреждения", прежде всего на ВОЗ.
"По оценке подавляющего большинства стран, на всех этапах кризиса ВОЗ действовала профессионально, своевременно предпринимала эффективные упреждающие шаги в тесном контакте со всеми государствами-членами", - сообщил Лавров.
Ближе к концу заседания, на котором представители других государств, помимо Лаврова, назвали несправедливыми нападки на ВОЗ, а также поддержали усилия ООН в борьбе с COVID-19, слово взяла постпред США при Организации Келли Крафт. Она удивилась и возмутилась содержанием дискуссии в Совбезе, обрушилась с критикой в адрес Китая и ВОЗ. "Это позор для каждого из вас. Я удивлена и возмущена содержанием сегодняшней дискуссии. Мне, право же, очень стыдно за этот Совет, за тех членов Совета, которые воспользовались этой возможностью, чтобы сконцентрировать внимание на политических претензиях, а не на важнейшем вопросе. Боже мой!", - заявила Келли Крафт.
По ее словам, США будут делать все, "что правильно, даже если это непопулярно, потому что это - не конкурс популярности".
При этом Крафт отметила, что США "неустанно борется с COVID-19 как в собственной стране, так и за рубежом", напомнив о выделении более $20 млрд "на международные меры в связи с пандемией, включая обязательства по разработке вакцин, терапевтических средств и обеспечение медицинской инфраструктуры".
Американская постпред вслед за президентом США Дональдом Трампом обвинила Китай в том, что он "несет ответственность за распространение этой чумы (пандемии -ИФ)". Она повторила, что ВОЗ помогала Китаю уходить от сотрудничества и скрывать правду от мира.
При этом в конце своего выступления Крафт призвала все страны "взять на себя обязательство работать сообща в условиях транспарентности и добросовестности".
"Мы все ощущаем на себе последствия COVID-19, которые должны служить для нас источником единения, а не раздора", - заключила она.
Взяв ответное слово, постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь назвал обвинения США в адрес его страны беспочвенными и призвал Вашингтон не злоупотреблять платформой ООН и Совета Безопасности для распространения "политического вируса" и "дезинформации".
По его словам, с таким поведением "невозможно победить вирус, напротив, оно серьезно подрывает совместные усилия международного сообщества в борьбе с пандемией".
"Прекратите, это уж слишком. Вы уже создали достаточно проблем для мира. Китай первым пострадал от COVID-19. Реакция Китая была своевременной, а его действия - открытыми", - призвал Цзюнь, добавив, что США должны признать, что не справились с COVID-19.
Ответное слово взял и постпред РФ при ООН Василий Небензя, согласившись со своим китайским коллегой: "Мы сожалеем, что представитель Соединенных Штатов выбрала это заседание - площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений одного из членов СБ, а заодно и всего Совета в целом".
"Сегодня Постоянный представитель Соединенных Штатов говорила о том, что нам нужны "единство, а не разделение". С этим трудно не согласиться, но, к сожалению, суть ее выступления, его форма и тон не соответствовали этому призыву", - отметил Небензя.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире было выявлено свыше 32 млн случаем заражения и более 979 тыс летальных исходов из-за COVID-19. США при этом находятся на первом месте по числу заболевших (почти 7 млн) и умерших (более 200 тыс).
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