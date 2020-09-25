В Белоруссии за сутки выявили более 300 случаев заражения коронавирусом, пять пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 25 сентября зарегистрировано 76 тыс. 957 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.
Прирост за последние сутки составил 306 случаев против 294 за предыдущие сутки. Рост числа зараженных за сутки растет уже несколько дней подряд: так, 23 сентября сообщалось о 253 инфицированных, 22 сентября - о 206 новых случаев коронавируса.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 807 пациентов (на 24 сентября - 802) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.
В Минздраве также проинформировали, что на 25 сентября выздоровели и выписаны 73 тыс. 925 пациентов (на 24 сентября 73 тыс. 733 пациентов), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Таким образом, прирост за сутки составил 192 человека.
Всего проведено 1 млн 792 тыс. 426 тестов (на 24 сентября - 1 млн 776 тыс. 271).
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