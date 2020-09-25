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СНГ 25.09.2020 14:43

В Белоруссии за сутки выявили более 300 случаев заражения коронавирусом, пять пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 25 сентября зарегистрировано 76 тыс. 957 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 306 случаев против 294 за предыдущие сутки. Рост числа зараженных за сутки растет уже несколько дней подряд: так, 23 сентября сообщалось о 253 инфицированных, 22 сентября - о 206 новых случаев коронавируса.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 807 пациентов (на 24 сентября - 802) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также проинформировали, что на 25 сентября выздоровели и выписаны 73 тыс. 925 пациентов (на 24 сентября 73 тыс. 733 пациентов), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Таким образом, прирост за сутки составил 192 человека.

Всего проведено 1 млн 792 тыс. 426 тестов (на 24 сентября - 1 млн 776 тыс. 271).

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]