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Дальнее зарубежье 25.09.2020 17:28

У Мишеля отрицательный тест на коронавирус, он вышел из карантина - пресс-секретарь президента Евросовета

Президент Европейского совета Шарль Мишель вышел из карантина после того, как тест на коронавирус показал негативный результат, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс (Barend Leyts) на своей странице в Твиттере.

"Президент больше не находится на карантине и продолжает подготавливать специальное заседание Европейского Совета на 1 и 2 октября", - написал он.

1 октября также должен состояться саммит Украина-ЕС, однако пока в повестке дня работы Евросовета этого мероприятия нет. Кроме того, в повестке дня президента Евросовета нет анонсированной высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля поездки в эти выходные на Украину, в частности, в Донбасс.

Ранее в дипломатических кругах предположили, что визит не состоится по причине ухода Мишеля 22 сентября на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником охраны.

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Тэги: УКРАИНЫ, ЕС, МИШЕЛЬ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]