У Мишеля отрицательный тест на коронавирус, он вышел из карантина - пресс-секретарь президента Евросовета

Президент Европейского совета Шарль Мишель вышел из карантина после того, как тест на коронавирус показал негативный результат, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс (Barend Leyts) на своей странице в Твиттере.
"Президент больше не находится на карантине и продолжает подготавливать специальное заседание Европейского Совета на 1 и 2 октября", - написал он.
1 октября также должен состояться саммит Украина-ЕС, однако пока в повестке дня работы Евросовета этого мероприятия нет. Кроме того, в повестке дня президента Евросовета нет анонсированной высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля поездки в эти выходные на Украину, в частности, в Донбасс.
Ранее в дипломатических кругах предположили, что визит не состоится по причине ухода Мишеля 22 сентября на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником охраны.
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