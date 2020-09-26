Попытки сформировать правительство Ливана провалились

Мустафа Адиб, которому почти месяц назад было поручено сформировать новое правительство Ливана, в субботу объявил об отказе от продолжения этой работы, сообщают арабские СМИ.

По его словам, такое решение он принял ввиду неспособности найти выход из политического тупика, образовавшегося при формировании нового кабинета.

Адиб уже провел встречу с президентом страны Мишелем Ауном. Он попросил у главы государства прощения за то, что не смог сформировать правительство, и пожелал успехов тому, кто придет ему на смену.

10 августа об уходе правительства в отставку объявил прежний премьер-министр Ливана Хасан Диаб. Это произошло на фоне протестов в Бейруте, в ходе которых звучали призывы к правительству уйти в отставку, поскольку, по мнению участников акций, именно власти несут ответственность за взрывы, произошедшие в начале августа в порту Бейрута.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.