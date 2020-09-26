Попытки сформировать правительство Ливана провалились

Мустафа Адиб, которому почти месяц назад было поручено сформировать новое правительство Ливана, в субботу объявил об отказе от продолжения этой работы, сообщают арабские СМИ.
По его словам, такое решение он принял ввиду неспособности найти выход из политического тупика, образовавшегося при формировании нового кабинета.
Адиб уже провел встречу с президентом страны Мишелем Ауном. Он попросил у главы государства прощения за то, что не смог сформировать правительство, и пожелал успехов тому, кто придет ему на смену.
10 августа об уходе правительства в отставку объявил прежний премьер-министр Ливана Хасан Диаб. Это произошло на фоне протестов в Бейруте, в ходе которых звучали призывы к правительству уйти в отставку, поскольку, по мнению участников акций, именно власти несут ответственность за взрывы, произошедшие в начале августа в порту Бейрута.
Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.
Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.
Алиев соболезнует Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Украине
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Отсутствие международного давления на Армению в вопросе Карабаха может иметь непредвиденные последствия – президент Азербайджана
Литва проинформировала МАГАТЭ о сокращении поставок электроэнергии Белоруссии из-за постройки БелАЭС
Китай останется крупнейшим страновым рынком для Airbus в 2020 г - глава Airbus China
Литва уведомила МАГАТЭ, что с 2021г не будет поставлять Белоруссии аварийный резерв электроэнергии
На месте авиакатастрофы в Харьковской области Украины найдены тела всех погибших
Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду более 84 кг наркотиков на границе с Ираном
За сутки в Москве подтверждено 1792 случая заражения COVID-19 - оперштаб
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори