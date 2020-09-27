Грузия готова в любом формате содействовать деэскалации в Карабахе - МИД

Грузия встревожена новым военным конфликтом в зоне карабахского конфликта, надеется на мирное урегулирование и готова содействовать деэскалации в регионе, говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства, распространенном в воскресенье.
"Мы с тревогой наблюдаем за очередным военным обострением между Азербайджаном и Арменией, которое, согласно распространенной информации, привело к человеческим жертвам. Надеемся, что будет достигнуто между сторонами соглашение о прекращении огня и за счет переговоров будет возможно избежать широкомасштабных военных действий, которые негативно влияют на безопасность всего региона", - говорится в документе.
Грузинское внешнеполитическое ведомство призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ направить все усилия на прекращение эскалации и обеспечить конструктивный диалог между сторонами.
"С нашей стороны мы заявляем, что Грузия готова в любом формате способствовать деэскалации и установлению мира в регионе", - говорится в заявлении МИД Грузии.
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