Азербайджан освободил от оккупации ряд сел в Физулинском и Джабраильском районах – Минобороны

ВС Азербайджана в воскресенье в ходе контрнаступления освободили от оккупации ряд сел в Физулинско-Джабраильском направлении фронта, заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

«В ходе контрнаступательной операции в Физули-Джабраильском направлении освобождены ряд сел, долгие годы находившиеся под армянской оккупации. В частности, села Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физулинского района, Джабраильского района – Боюк Мярчанлы и Нюзгяр освобождены», - сказал Эйвазов на брифинге в воскресенье.

Он добавил, что в Агдаринском направлении фронта и на Муровдагском хребте подразделения азербайджанской армии «уничтожили ряд постов оккупантов, взяты под контроль ряд господствующих высот».

Х.Насирзаде