Лукашенко дал совет Макрону заняться внутренними делами Франции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации в республике посоветовал тому заняться делами своей страны.
"Да, глава государства ознакомился с заявлением французского коллеги", - сказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт госагентству БелТА.
По ее словам, Лукашенко сказал буквально следующее: "Первое. Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением".
Помимо "желтых жилетов" Лукашенко упомянул периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и протесты мусульман в Марселе и Лионе.
В итоге Лукашенко посоветовал Макрону "поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции". "Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало", - сказал президент Белоруссии.
Ранее Макрон заявил в интервью одной из французских газет, что Лукашенко оказался в кризисе, так как отказывается видеть демократические процессы, и теперь ему следует уйти. "То, что происходит в Беларуси - это кризис власти. Власть никак не может признать логику демократии и поэтому при помощи силы пытается удержаться наплаву. Ясно, что Лукашенко следует уйти", - сказал Макрон.
Президент Франции добавил, что Россия пока не делает тех шагов, которых он ждет от нее для решения белорусского кризиса.
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