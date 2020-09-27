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СНГ 27.09.2020 20:21

Лукашенко дал совет Макрону заняться внутренними делами Франции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации в республике посоветовал тому заняться делами своей страны.

"Да, глава государства ознакомился с заявлением французского коллеги", - сказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт госагентству БелТА.

По ее словам, Лукашенко сказал буквально следующее: "Первое. Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением".

Помимо "желтых жилетов" Лукашенко упомянул периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и протесты мусульман в Марселе и Лионе.

В итоге Лукашенко посоветовал Макрону "поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции". "Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало", - сказал президент Белоруссии.

Ранее Макрон заявил в интервью одной из французских газет, что Лукашенко оказался в кризисе, так как отказывается видеть демократические процессы, и теперь ему следует уйти. "То, что происходит в Беларуси - это кризис власти. Власть никак не может признать логику демократии и поэтому при помощи силы пытается удержаться наплаву. Ясно, что Лукашенко следует уйти", - сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что Россия пока не делает тех шагов, которых он ждет от нее для решения белорусского кризиса.

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Тэги: БЕЛОРУССИИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ФРАНЦИЯ, СОВЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]