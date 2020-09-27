"Международные авиалинии Украины" приостановили рейсы в Армению

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет рейсы в Ереван в связи с возникшим конфликтом между Арменией и Азербайджаном.
"Учитывая обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, Центром управления рисками авиакомпании Международные Авиалинии Украины принято решение о временной отмене рейсов в Ереван", - сообщается на странице МАУ "Fly UIA" в соцсети Facebook в воскресенье вечером.
Сообщается, что соответствующее решение приняли после анализа рисков специалистами МАУ во время вечернего брифинга. Необходимость осуществления пресечения обусловлена, в том числе, введением военного положения и мобилизации в Армении.
"Мы в компании оценили все возможные риски и решили - выполнение рейса в Ереван невозможно с разъяснениями относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", - отметил руководитель авиакомпании Евгений Дыхне.
Вместе с тем МАУ предоставит необходимую коммуникацию пассажирам рейса, который должен был состояться по расписанию 28 сентября в 17:00, и даст им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.
Рейсы МАУ в Баку должны выполняться с 4 октября 2020 года. Решение по выполнению рейсов будет принято с учетом обновления информации, отметили в авиакомпании.
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