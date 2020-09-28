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СНГ 28.09.2020 16:11

На воскресных протестных акциях в Белоруссии задержано более 350 человек - МВД

Милиция на воскресных протестных акциях в Белоруссии задержала более 350 человек за нарушение закона о массовых мероприятиях, сообщила в понедельник официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

"Вчера, 27 сентября, в стране зафиксировано 22 протестных акций. Всего за прошедшие сутки по стране задержано свыше 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям", - сказала она.

Чемоданова отметила, что количество участников протестных акций "значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными".

При этом, в некоторых регионах милиции все же пришлось применить в отношении протестующих спецсредства.

"Во всех областных центрах, кроме Минска, на протест вышли от 5 до 220 человек. В Могилеве и Гомеле для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на милиционеров пришлось применить спецсредства, а наиболее активные участники были задержаны", - сказала представитель МВД.

По ее словам, за сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия, следователями Гомельщины возбуждено уголовное дело.

"В Минске во избежание чрезвычайных происшествий принимались меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта. Также временно закрывались отдельные станции метро", - сказала Чемоданова.

По ее словам, игнорируя призывы соблюдать закон, многие участники выходили на проезжую часть, тем самым блокируя транспорт и подвергая опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. За прошедшие сутки, отметили в МВД, на линию 102 столичной милиции поступило несколько сотен звонков от граждан с жалобами на участников несанкционированных массовых мероприятий и с просьбами пресечь их действия.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АКЦИИ, ЗАДЕРЖАНИЯ, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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